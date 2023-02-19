تفاصيل النسخة التاسعة من الحدث السنوي لدعم رائدات الأعمال والمرأة «هي تقدر»

تُقام النسخة التاسعة من الحدث السنوي لدعم رائدات الأعمال والمرأة في مصر باسم (هي تقدر - She can)، وذلك في 4 مارس المقبل، بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بمنطقة وسط البلد، وذلك بحضور شخصيات عامة وفنانين كبار، وسيتم تكريم العديد منهم في هذه النسخة.

وتحمل هذه النسخة شعار «أكتر من بُعد»، حيث ينعكس معناه على محتوى الحدث من ورش عمل تعليمية لرواد الأعمال، وحلقات نقاشية سيتم إقامتها على المسرح للحضور.

ويتضمن الحدث العديد من الأنشطة وورش العمل، والمناقشات المختلفة التي تهدف إلى تمكين رائدات الأعمال، وتزويدهن بكافة الموارد الأساسية لإنجاح مشاريعهن وأفكارهن الخلاقة.

ويضم الحدث خبراء من الجنسين في مجالات مختلفة من القطاعين العام والخاص؛ ذلك من أجل الحديث عن مدى النجاح الذي وصلت إليه المرأة في المجتمع خلال الأعوام السابقة، وكيفية العمل على دعم أكبر عدد من السيدات والفتيات؛ من أجل تحقيق طموحاتهن وأحلامهن الشخصية والعملية.

وأكدت رانيا أيمن المؤسس على أن النسخة الجديدة من الحدث ستشهد الكثير من المفاجآت؛ لذلك حملت شعار (أكتر من بُعد) لأن كل فتاة تحمل بُعدًا مختلفًا يجعلها مميزة.

وسيكون ذلك عبر سماع قصص ملهمة لشخصيات استطاعت تغيير الواقع المحيط بها، بالإضافة إلى حضور حلقات نقاشية في مختلف المجالات، وكذلك ورش العمل التي ستقام بالتزامن مع فعاليات الحدث.

ويهدف الحدث أيضًا إلى دعم فكرة الحفاظ على صحة المرأة النفسية أثناء مواجهتها لتحديات وصعوبات الحياة والعمل، وأيضًا إتاحة الفرص لها من أجل التقدم في مجال عملها.

وأردفت رانيا: “دعم السيدات والفتيات مش موضة أو موجة شوية وتختفى! إحنا بنحاول نساعد وندعم أي سيدة محتاجه لفرصة؛ لإننا مؤمنين إن لو كل سيدة استفادت من الفرص المتاحة ستكون قادرة على دعم نفسها ومجتمعها واقتصاد بلدها”.

وتابعت: “بدورنا سيتم تسليط الضوء على كل الفرص، وسنقوم بتأهيل السيدات والفتيات للوصول لكافة المناصب التي يستحقونها”.