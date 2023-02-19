الفرق بين إنفلونزا المعدة والتسمم الغذائي والعلاجات المتاحة

يستخدم الكثير من الناس مصطلحي "التسمم الغذائي وإنفلونزا المعدة بالتبادل عندما يصاب شخص ما فجأة بالقيء والإسهال، فمن المؤكد أن هذين المرضين لهما أعراض متشابهة ولكن هناك اختلافات كثيرة بينهما، وفقًا لما ذكره موقع «goodrx».

يحدث التسمم الغذائي عادة بسبب البكتيريا ويأتي من الطعام أو الماء الملوثين، فعادة ما يكون سبب إنفلونزا المعدة فيروس وينتشر من شخص لآخر، ولكن هناك استثناءات لهذه القواعد.

ما الذي يسبب إنفلونزا المعدة؟

أنفلونزا المعدة هو اسم شائع لالتهاب المعدة والأمعاء، تأتي هذه العدوى من الجراثيم التي تنتشر من شخص لآخر، و يمكن أن تكون هذه بكتيريا أو فيروسات، لكنها عادة ما تكون فيروسية، حيث تشمل الأمثلة نوروفيروس، الفيروس الغدي، الفيروس النجمي، الفيروس العجلي، حيث تنتشر هذه الفيروسات بين الناس عن طريق السعال أو الاتصال الجسدي.

على الرغم من اسمها، إلا أن إنفلونزا المعدة ليست ناجمة عن فيروس الأنفلونزا الذي يسبب الإنفلونزا الموسمية، فقد ظهر مصطلح "الأنفلونزا" في الماضي، قبل أن يعرف العلماء سبب العدوى.

ما الذي يسبب التسمم الغذائي؟

يشير التسمم الغذائي إلى مرض يصاب به شخص ما من طعام ملوث، وعادة ما تكون هذه الأمراض نتيجة للبكتيريا أو الكائنات الحية الأخرى التي تلوث المنتجات الحيوانية والنباتية.

كما يمكن أن يحدث هذا للطعام الذي لم يتم طهيه جيدًا أو سوء التعامل معه أو ترك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، حيث تشمل أسباب التسمم الغذائي الالتهابات البكتيرية مثل الكائنات الحية مثل السالمونيلا، العطيفة، الليستريا، والإشريكية القولونية والتي يمكن أن تصيب بطانة الأمعاء.

أوضح الخبراء، أن بعض البكتيريا تصنع مواد سامة تسبب أعراض التسمم الغذائي، حيث يمكن لبعض هذه السموم أن تعيش حتى في الطعام المطبوخ، مثل بكتيريا المكورات العنقودية والبكتيريا العصوية والتسمم الغذائي ، كما يمكن لبعض الأنواع الأخرى من الكائنات الحية، مثل الطفيلي Cyclospora، أن تدخل الجسم في الطعام الملوث.

وهناك بعض التداخل بين التسمم الغذائي والتهاب المعدة والأمعاء، وذلك لأن بعض الكائنات الحية التي تسبب التسمم الغذائي يمكن أن تنتقل أيضًا من شخص لآخر مثل العدوى العادية.

ما هي اعراض التسمم الغذائي وإنفلونزا المعدة؟

التهاب المعدة والتسمم الغذائي لهما أعراض متشابهة، لذلك من المنطقي أن يخلط شخص ما بين الاثنين، حيث تشمل الأعراض التي يجب البحث عنها غثيان، التقيؤ، إسهال، وجع بالبطن والحمى.

ولكن قد يكون هناك بعض الدلائل على سبب أعراضك، تميل أعراض التسمم الغذائي إلى البدء بسرعة، يشعر الناس بالغثيان بشكل مفاجئ، عادة بعد ساعات قليلة من تناول طعام ملوث، كما أن الإسهال الدموي أكثر شيوعًا مع البكتيريا والتسمم الغذائي.

من ناحية أخرى، عادة ما تتطور أعراض التهاب المعدة والأمعاء بشكل أبطأ قليلاً، فقد يتفاقم المرض تدريجيًا على مدار يوم أو نحو ذلك، وقد يكون لالتهاب المعدة والأمعاء أيضًا أعراض أخرى مثل الاحتقان والسعال وآلام الجسم جنبًا إلى جنب مع أعراض الجهاز الهضمي.

ما هي علاجات التسمم الغذائي وإنفلونزا المعدة؟

تمامًا مثل الأعراض، تتشابه علاجات التسمم الغذائي والتهاب المعدة، ففي كثير من الأحيان، يتعافى الأشخاص في المنزل دون أي علاج محدد، ولكن إذا كانت الأعراض أكثر حدة، فقد تحتاج إلى القليل من المساعدة الإضافية للتغلب على العدوى.

قد يشمل العلاج السوائل الوريدية، فهذا مفيدًا إذا كان شخص ما أكثر عرضة للإصابة بالجفاف مثل الأطفال الصغار أو كبار السن، بالإضافة إلى مضادات القيء، والتي تساعد في تقليل الغثيان والقيء.

كما أن المضادات الحيوية، تساعد ذلك في بعض الحالات المحددة من الالتهابات البكتيرية، لكن المضادات الحيوية ليست ضرورية في العادة.