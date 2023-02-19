الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحبس 25 سنة لشاب اعتدى على صيدلانية بالإسماعيلية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي عبد الله، بالسجن المؤبد 25 عامًا، على المتهم بالتعدي على صيدلانية أثناء محاولته سرقة الصيدلية، وبعد كشف مخططه تعدى عليها وتسبب في إصابتها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بتعدي بلطجي على طبيبة صيدلانية بعد محاولته سرقة الصيدلية، وبعد كشف مخططه لمحاولة السرقة قام بالتعدي عليها وإصابتها بإصابات بالغة، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى وتم تحويلها إلى العناية المركزة بسبب عدم استقرار حالتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، باقتحام شاب لصيدلية بغرض السرقة، والاعتداء على الفتاة التي تعمل بها بالضرب، وتدعى فاطمة في السنه النهائية بكلية الطب، وفر هاربًا.

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث من وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية لسرعة ضبط الجاني، وبالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة.

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