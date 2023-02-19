الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2023 وقيمة زيادتها

معاشات
معاشات

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاشات المستفيدين منها في بداية كل شهر ميلادي، ويتم صرف هذه المعاشات لحوالي 10 ملايين مواطن.

وصرفت الهيئة معاشات فبراير الجاري في الأسبوع الأول من الشهر، كما حددت موعد صرف زيادات المعاشات الجديدة، حيث تراعي الدولة زيادة المعاشات طل فترة لتتواكب مع ارتفاع الأسعار وتسهيلًا لحياة أصحاب المعاشات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف معاشات شهر فبراير 2023 وقيمة زيادتها. 

موعد صرف معاشات شهر مارس 2023

يتم صرف معاشات المستحقين في بداية كل شهر ميلادي على عكس مرتبات الموظفين التي يتم صرفها في نهاية كل شهر ميلادي، وتم صرف معاشات شهر فبراير 2023 في الاسبوع الاول من الشهر الجاري.

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وينتظر أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مارس خلال أيام ، حيث حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاشات مارس يوم 1 مارس 2023 والموافق يوم الأربعاء.

زيادة المعاشات الجديدة 

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد زيادة المعاشات الجديدة، بعد أن أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي في وقت سابق،  ليتم صرفها للمستحقين البالغ عددهم أكثر من 10 مليون مواطن  في مارس المقبل بعد زيادتها بقيمة 300 جنيه .

ويتم صرف معاشات شهر مارس المقبل وفق جدول مسبق حددته الهيئة حيث يتم صرف المعاشات أقل من 1300 جنيه في الاول والثاني من مارس،  وفي 5 و 6 مارس يتم صرف معاشات المستحقين الأقل من 2300 جنيه،  وفي 7 و 8 مارس يتم صرف معاشات أكثر من 2300 جنيه.

ويتم صرفها من خلال، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، ومنافذ مكاتب البريد المصري، ومنافذ فوري، وكارت ميزة، ومن خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة، وبنك ناصر الاجتماعي.

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