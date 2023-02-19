برلمانية عن توجيهات الرئيس بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية: تحقق الاكتفاء الذاتي وتخفض الأسعار

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية التحركات المصرية المتواصلة، من جانب الحكومة وبتوجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز وجود السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وقصب السكر، قائلة: إن مصر تعيش طفرة اقتصادية حقيقية وطوال السنوات الماضية، وبفضل توجيهات القيادة السياسية لم تشهد مصر أي أزمات اقتصادية أو نقص في أي سلعة وحتى في عز ذروة فيروس كورونا.

وأوضحت “التمامي” في تصريحات لها اليوم، أن دعم القطاع الزراعى سيخفف من حدة الأزمة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، منوهة باطلاع الرئيس السيسي على جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وبسرعة الإعلان عن سعر ضمان توريد الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل، والتي تدخل في صناعة الأعلاف، بما يحد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار في السوق بالنسبة للحوم والدواجن.

وشددت عضو مجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية، سيكون له دور كبير في تخفيف حدة الأزمة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، كما أن زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي أدى لنتائج مباشرة وزيادة حصة الصادرات الزراعية للخارج طوال العام الماضي.

ولفتت التمامي، إلى أن توجيهات الرئيس لمختلف المحاصيل الاستراتيجية هدفها، تعزيز اعتمادنا على أنفسنا وتقليل فاتورة الاستيراد، والتوقف عن الاستيراد لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

قائلة: “إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن واللحوم، ولكن تغير سعر الصرف مع استيراد لوازم الأعلاف من الخارج أدى لارتفاع أسعارها”.

واختتمت النائبة قائلة: “إن مصر قادرة في الجمهورية الجديدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن واللحوم، وعبور الأزمة الاقتصادية الحالية، بخصوص السلع الغذائية لوجود إرادة سياسية قوية، ورؤية واضحة للمستقبل".