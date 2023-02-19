منى عبدالغنى تشكر «المتحدة» على «الوثائقية»: «تلبى احتياجات المصريين والعالم»

وجهت الفنانة منى عبدالغني، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاقها قناة الوثائقية، مؤكدة أن الأفلام الوثائقية لها جمهورها الذي يتطلع إليها.

وقالت منى خلال تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر قناة "سي بي سي": "شكرا للمتحدة لتلبية احتياجات المصريين والعالم، من الأفلام الوثائقية".

ولفتت إلى أن الوثائقية أحدث قنوات الشركة المتحدة، ولن تعرض أفلامًا سياسية وتاريخية فقط، إنما في مجالات الفن والرياضة وعن شخصيات أدبية وعامة.

وأشادت بتجربة وحدة الأفلام الوثائقية، بالشركة المتحدة، قائلة: "قدمت تجربة مميزة على مدار أربع سنوات".

وينطلق بث قناة الوثائقية، مساء اليوم الساعة الثامنة مساءً، بعرض أولى أفلامها "أدهم الشرقاوي"، وفي الساعة التاسعة تعرض قناة الوثائقية، حوارًا مع "أمير حدود داعش".