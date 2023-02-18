السبت 18 فبراير 2023
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أسرار أدهم الشرقاوي على قناة الوثائقية.. بطل أم قاتل؟ (فيديو)

جريدة الدستور

تذيع قناة الوثائقية، في أولى أيام انطلاقها غدا الأحد، فيلمًا تسجيليًا عن أدهم الشرقاوي، البطل الأسطوري من وجهة نظر الفلاحين، والقاتل المأجور من وجهة نظر الحكومة وقتها.

ويعرض الفيلم، الروايتين المتناقضتين لسيرة أدهم الشرقاوى، الأولى هى الرواية الرسمية التى تطرقت إليها الصحافة فى بداية عشرينيات القرن العشرين، والتى اعتبرت الشرقاوى مجرمًا شقيا خارجًا عن القانون.

 

والثانية هى الحكاية الشعبية التى اعتبرت أدهم الشرقاوى بطلا أسطوريا دافع عن الفلاحين فى مواجهة الإقطاعيين والإنجليز.

أدهم الشرقاوي أحد أولى أفلام الوثائقية، ويأتي ضمن القائمة أيضا أفلام عن الريحاني، وفرقة رضا، ومحمد حسنين هيكل، ويوسف إدريس.

 

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