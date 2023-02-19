تفاصيل اجتماع وفد تعليم البرلمان مع محافظ كفر الشيخ

أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن التعليم كلمة السر في أي تقدم على مدار كافة الحضارات، مشيرًا إلى أن حل مشكلات الاقتصاد والصحة وغيرها في التعليم.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني، مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة، ضمن فعاليات اليوم الأول للزيارة الميدانية للجنة التعليم بمجلس النواب.

وقال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: “معظم المحافظات حققت طفرة بعد إنشاء جامعات بها، لاسيما وأن المحافظات تتخذها كبيوت خبرة”.

وأكد أننا وصلنا إلى نسبة 3% فقط من التعليم الفني المزدوج، موضحًا أن هذا النوع من التعليم الفني يقوم على وجود مدارس بالمناطق الصناعية للربط بسوق العمل.

وأشار سامي هاشم، إلى أن وفقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة هناك تطلع للوصول إلى 25% تعليم فني مزدوج عام 2030.

وأوضح أن لجنة التعليم تلقت بعض الملاحظات من أصحاب المصانع في عدم القدرة على إنشاء مدارس متكاملة، فهناك مقترح بأن يكون هناك فصول ملحقة بالمصانع لتوفير فرص عمل.

وحول مشكلة الدروس الخصوصية، أشار سامي هاشم، إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان رفضت رفضًا قاطعًا وباتاً ترخيص سناتر الدروس الخصوصية لأنه رسالة سيئة عن المدارس.

وانتقد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، بعض التصرفات التي تشهدها السناتر من تصرفات غير لائقة لبعض المدرسين.

وأشار إلى أن قانون ترخيص مزاولة المهنة للمعلمين، سوف يساهم في مواجهة سناتر الدروس الخصوصية والقضاء عليها، مؤكدا أنه سيتم وضع عقوبات صارمة في حال ممارسة المهنة بدون ترخيص.

من جانبها أكدت الدكتورة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن كفر الشيخ حققت طفرة كبيرة في ملف التعليم، مشيرة إلى حرص اللجنة في التعرف على مطالب المحافظة من اللجنة.

فيما أكدت الدكتورة أمل عصفور، أن التعليم قضية قومية، الأمر الذي يوجب استمرار خطة الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال التنسيق مع أصحاب الأعمال.

وتساءلت النائبة عن توجه المحافظة فيما يتعلق بالجامعات التكنولوجية والأهلية، ليرد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتأكيد أنه تم تخصيص الأراضي وسيتم البدء في إنشاءها قريبًا.

وأكدت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أهمية الاستفادة من شباب الجامعات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في التعامل مع كافة المشكلات.

من جانبها أشادت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، باهتمام محافظة كفر الشيخ بملف التدريب والتعليم الفني.

وأكدت حرص لجنة التعليم بالبرلمان في الاستماع لمطالب محافظة كفر الشيخ في دعم وتطوير المنظومة التعليمية.

من جهته أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن المعلم هو الأساس في العملية التعليمية، لذا فإن هناك اهتمام كبير بعمليات التدريب والتأهيل وفقًا للمنظومة الجديدة.

وأكد أن النظام التعليمي الجديد ساهم بشكل كبير في تغيير نمط التفكير لدى الطلاب، إلا أننا في انتظار ما سيسفر عنه تقييم التجربة السابقة من خلال وزارة التربية والتعليم.

وأشار حسام المندوه الحسيني، إلى أن تطوير التعليم ما قبل الجامعي يتم بشكل جيد وفق توجيهات القيادة السياسية.

وشدد على أهمية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل قيمة مضافة إيجابية للتعليم ويساهم في توفير فرص العمل ومواجهة أزمة البطالة.

وقام الوفد البرلماني بجولة تفقدية داخل ديوان عام محافظة كفر الشيخ، برفقة اللواء جمال نور الدين، والدكتور أحمد البشبيشي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطلع الوفد البرلماني، على الجهود التدريبية من خلال مركز "استدامة للتطوير والتدريب"، داخل الديوان العام.