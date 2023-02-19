الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لعاملين بتهمة سرقة دراجة بخارية تحت تهديد السلاح في مركز أبوتشت

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي شمالي محافظة قنا، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عاملين، بالسجن المؤبد،  لاتهامهما ، بسرقة دراجة نارية، تحت تهديد السلاح  بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين الحسيني.ع.ع، 28 عاما، وأبو الحجاج.ع.ع، 37 عامًا، عاملان، ومقيمان بقرية الحسينات في أبوتشت، تهمة سرقة دراجة نارية، مملوكة للمدعو حسن.م.ح، بالطريق العام وبالإكراه، تحت تهديد السلاح،  كما وجهت لهما جهات التحقيق تهمة حيازة سلاح ناري وطلقات نارية بمركز أبو تشت.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4671 لسنة 2022  جنح مركز شرطة ابو تشت، والمقيدة برقم 564، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد وذلك في مركز ومدينة أبو تشت شمالي محافظة قنا في التهم المنسوبة اليهم.

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وائل لطفي

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