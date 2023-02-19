سقوط المتهمين بسرقة مبنى إدارة بولاق التعليمية بالجيزة

تمكنت مباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من كشف هوية المتهمين بسرقة أجهزة كمبيوتر من داخل مبنى إدارة بولاق التعليمية في العمرانية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد تعرض مبنى إدارة بولاق التعليمية في العمرانية للسرقة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين من خلال التحريات أن عاطلين وراء سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى غرف المبنى.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.