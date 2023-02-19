الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهمين بسرقة مبنى إدارة بولاق التعليمية بالجيزة

قبض
قبض

تمكنت مباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من كشف هوية المتهمين بسرقة أجهزة كمبيوتر من داخل مبنى إدارة بولاق التعليمية في العمرانية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد تعرض مبنى إدارة بولاق التعليمية في العمرانية للسرقة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين من خلال التحريات أن عاطلين وراء سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى غرف المبنى.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

هوية المتهمين سرقة أجهزة كمبيوتر العمرانية إدارة بولاق التعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية: «اهتمام عالمي»

القوى العاملة: تحصيل 2 مليون و700 ألف جنيه مستحقات 8 عمال مصريين بالسعودية

وزير التربية والتعليم يُكرم مدرسة الدلنجات الثانوية الزراعية بالبحيرة

رئيس الوزراء يبحث فرص توطين صناعة مكونات مشروعات الكهرباء

المؤبد لعاملين لسرقتهما دراجة نارية تحت تهديد السلاح بقنا

قصة عبد الفتاح الجمل مع جيل الستينيات تلخص تاريخ الحركة الثقافية في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»

مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين بوسط الخليل