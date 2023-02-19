محافظ الإسكندرية: منافذ «أهلا رمضان» تشهد إقبالًا متزايدًا مع قرب شهر رمضان

قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن منافذ "أهلا رمضان" التي أقامتها المحافظة تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" في ميدان محمد نجيب بسيدي بشر، الذي يشارك فيه نحو 56 عارضا؛ لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة للمواطنين.

وثمن محافظ الإسكندرية الدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة، والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 30%.

وأكد أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الأزمة العالمية الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن هناك 28 سلعة أساسية بالإضافة إلى أكثر من 100 سلعة فرعية مطروحة داخل المعرض بتخفيضات كبيرة.

وبلغ سعر المكرونة 17.5 جنيه بدلا من 22 جنيها، والزيت 800 مل بـ 35 جنيها بدلا من 50 جنيها، والزيت 1 لتر بـ 53 جنيها بدلا من 60 جنيها، مضيفا أن نسبة التخفيض على السكر تصل إلى 20% داخل المعرض.

وبلغ سعر كيلو اللحمة البرازيلي "درجة أولى" 145 جنيها بدلًا من 180 جنيها، وسعر المفروم 150 جنيها بدلًا من 160 جنيها، لافتا إلى أن سعر الدواجن كيلو و200 جرام 110 جنيهات بدلا من 155 جنيها، وكيلو البط 95 جنيها بدلًا من 100 جنيه، وبلغ سعر كيلو اللبن الجاموسي 20 جنيها بدلا من 26 جنيها، والجبن الرومي 148 جنيها بدلا من 160 جنيها، وتصل نسبة الخصم على العطارة والمنظفات والبلح إلى 20%، وخصومات متنوعة على الملابس تصل إلى 60%.