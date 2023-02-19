الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الهلال والصليب الأحمر يطالب بالتمويل السريع غير المشروط لمعالجة آثار تدمير الزلزال

الهلال والصليب الأحمر
الهلال والصليب الأحمر

طالب حسام فيصل، المتحدث باسم الهلال والصليب الأحمر الدولي من بيروت، بالتمويل السريع غير المشروط لمعالجة آثار الزلزال المدمر.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر قام بزيادة حجم التمويل المطلوب لعمليات الاستجابة في كارثة الزلزال في تركيا وسوريا إلى 650 مليون فرنك سويسري، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا تقوم على الأرض بالعمل جنبًا إلى جنب مع نظيرتها التركية والسورية لملاقاة الاحتياجات المتزايدة دقيقة بدقيقة في الميدان.

الهلال العربي السوري

وأشار إلى أن هناك فرقًا على الأرض تعمل مع نظيرتها الهلال العربي السوري لتقييم الوضع وتحديد الأولويات والاحتياجات والبدء في عمليات دعم الاستجابة التي بدأت من الـ10 دقائق الأولى للكارثة في سوريا من خلال فرق الصحة والإسعاف والطوارئ، مضيفًا أن الاتحاد الدولي يملك الأدوات التقنية والبشرية، ولكن نقص التمويل يحد بشكل كبير من حجم الأعمال التي يقوم بها على الأرض حتى الآن، مشددًا على أن حجم التمويل المتوفر لا يلاقي حجم الاحتياجات على الأرض.

تحيد بالعمل الإنساني

وناشد المتحدث باسم الهلال والصليب الأحمر الدولي، جميع الجهات المعنية والحكومات المانحة أن تحيد بالعمل الإنساني ونضع الاعتبارات السياسية جانبًا ونركز على أولوية الاحتياجات الإنسانية، كمثال "نحن لا ننظر فقط إلى كارثة الزلزال على نحو مباشر فقط وإنما يتم النظر على آثارها على المدى القريب والمتوسط وبعيد الأمد".

وتابع أن هناك تفشيًا لجائحة مرض الكوليرا خاصة في المناطق السورية، والخطورة الحالية هي كيفية التأكد من عدم وجود تفشٍّ جديد له أو أي أمراض أخرى في هذه المناطق، منوهًا إلى أن الوضع في سوريا معقد للغاية فيما تحتاج إلى تمويل والقدرة على الوصول بأسرع وقت ممكن من خلال توافر هذه الموارد.

الهلال والصليب الأحمر الصليب الأحمر الدولي الزلزال المدمر تركيا سوريا الهلال العربي السوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 11

محافظ الجيزة يفتتح 3 معارض لـ«أهلًا رمضان» بجنوب الجيزة والبدرشين والعياط

لتعزيز القيادة النسائية.. انطلاق فعاليات قمة المرأة المصرية 12 مارس المقبل

«بعد نجاح إيجبس».. وزير البترول يشكر متحدث الوزارة والفريق المعاون له

جامعة الطفل بسوهاج تواصل فعالياتها بمحاضرات عن المشكلات البيئية المعاصرة

توزيع لحوم وأغطية لدعم 1900 أسرة بقرى ومراكز كفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»

مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين بوسط الخليل