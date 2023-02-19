الهلال والصليب الأحمر يطالب بالتمويل السريع غير المشروط لمعالجة آثار تدمير الزلزال

طالب حسام فيصل، المتحدث باسم الهلال والصليب الأحمر الدولي من بيروت، بالتمويل السريع غير المشروط لمعالجة آثار الزلزال المدمر.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر قام بزيادة حجم التمويل المطلوب لعمليات الاستجابة في كارثة الزلزال في تركيا وسوريا إلى 650 مليون فرنك سويسري، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا تقوم على الأرض بالعمل جنبًا إلى جنب مع نظيرتها التركية والسورية لملاقاة الاحتياجات المتزايدة دقيقة بدقيقة في الميدان.

الهلال العربي السوري

وأشار إلى أن هناك فرقًا على الأرض تعمل مع نظيرتها الهلال العربي السوري لتقييم الوضع وتحديد الأولويات والاحتياجات والبدء في عمليات دعم الاستجابة التي بدأت من الـ10 دقائق الأولى للكارثة في سوريا من خلال فرق الصحة والإسعاف والطوارئ، مضيفًا أن الاتحاد الدولي يملك الأدوات التقنية والبشرية، ولكن نقص التمويل يحد بشكل كبير من حجم الأعمال التي يقوم بها على الأرض حتى الآن، مشددًا على أن حجم التمويل المتوفر لا يلاقي حجم الاحتياجات على الأرض.

تحيد بالعمل الإنساني

وناشد المتحدث باسم الهلال والصليب الأحمر الدولي، جميع الجهات المعنية والحكومات المانحة أن تحيد بالعمل الإنساني ونضع الاعتبارات السياسية جانبًا ونركز على أولوية الاحتياجات الإنسانية، كمثال "نحن لا ننظر فقط إلى كارثة الزلزال على نحو مباشر فقط وإنما يتم النظر على آثارها على المدى القريب والمتوسط وبعيد الأمد".

وتابع أن هناك تفشيًا لجائحة مرض الكوليرا خاصة في المناطق السورية، والخطورة الحالية هي كيفية التأكد من عدم وجود تفشٍّ جديد له أو أي أمراض أخرى في هذه المناطق، منوهًا إلى أن الوضع في سوريا معقد للغاية فيما تحتاج إلى تمويل والقدرة على الوصول بأسرع وقت ممكن من خلال توافر هذه الموارد.