الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مقرر امتحان شهر فبراير 2023 للصف الثاني الإعدادي

امتحان
امتحان

مع اقتراب امتحان شهر فبراير 2023 ، يبحث طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، عن المنهج الدراسي المقرر لشهر فبراير، فى اول امتحان شهر بالفصل الدارسي الثاني للعام الدارسي الحالي 2022/2023، وذلك عبر محركات البحث جوجل.

توزيع منهج شهر فبراير 2023

ووفقا لخريطة توزيع المناهج على الفصلين الدراسين الأول والثاني الثانوي العام، جاء توزيع منهج امتحان شهر فبراير للصف الثاني الاعدادي 2023 على النحو التالي:

توزيع منهج اللغة العربية للصف الثاني الاعدادي 2023

 القراءة والنصوص الأدبية: الكنز قبل أن يضيع/ الخلق كنز لا يفنى نثر 13 سطر دراسة/

النحو: التمييز

 قصة كفاح شعب مصر: الفصلين السابع والثامن/ النشاط المصاحب: تخير إحدى القصائد التي تتحدث عن أهمية الفلاح مستعينا بمكتبة المدرسة واكتبها بكراسة الأنشطة

توزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الاعدادي 2023  

"الجبر والإحصاء" الوحدة الأولى التحليل: درس تحليل المقدار الثلاثي/ تحليل المقدار الثلاثي غلى صورة المربع الكامل/ تحليل الفرق بين مربعين

" الهندسة والقياس" الوحدة الرابعة المساحات درس تساوي مساحتي متوازيا الأضلاع/ تساوي مساحتي مثلثين).

«التعليم» تعلن موعد طرح جداول امتحانات الثانوية العامة 2023

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توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الاعدادي 2023 

 الوحدة الأولى في الجغرافيا خيرات وطننا العربي: الدرس الأول الزراعة في وطننا العربي

الوحدة الثالثة: الخلافة الإسلامية زمن الأمويين والعباسيين ونماذج من الدول المستقلة: الدرس الأول الدولة الأموية – الدرس الثاني الدولة العباسية).

توزيع منهج العلوم للصف الثاني الاعدادي 2023 

الوحدة الأولى الحركة الدورية

الدرس الأول الحركة الاهتزازية

الدرس الثاني الحركة الموجية.

توزيع منهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني الاعدادي 2023 

 (Unit 7-8 ).

انطلق الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس، السبت الماضي 11 فبراير، على مستوى محافظات الجمهورية، ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 1 يونيو 2023.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تبدأ يوم 6 مايو لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، بينما يتم عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، يوم 27 مايو القادم، وانطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو 2023.

الدراسى الثانى الدراسات الاجتماعية الثاني الثانوي العام الثاني الإعدادي الأول والثاني الثانوي الدولة العباسية النصوص الأدبية امتحانات الدبلومات توزيع منهج شهر فبراير 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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