انطلاق فعاليات تدريب معلمات وموجهي التعليم المجتمعي بمديرية التعليم بالفيوم

شهدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وتعليم الكبار، انطلاق فعاليات تدريب معلمات وموجهي التعليم المجتمعى على منصة وزارة التربية والتعليم لتسجيل التحاق الطلاب وتسجيل بيانات الحضور والغياب، بقاعة نقابة المعلمين بالفيوم.

جاء ذلك بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ورضا حسين محمد مدير إدارة بالتعاون الدولى، ومراد أحمد مدير عام التعليم العام بالمديرية، و أشرف عبد الجواد مدير مركز المعلومات بالمديرية، وسمية محمد مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية.

وأشارت الدكتورة أماني قرني إلى أن التدريب يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف رفع كفاءة معلمات وموجهي التعليم المجتمعى على منصة وزارة التربية والتعليم لتسجيل الطلاب وكذلك تسجيل بيانات الحضور والغياب.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم تنفيذ التدريب لمدة خمسة أيام في الفترة من الأحد 2023/2/19 وحتى الخميس 2023/2/23م، ومدة التدريب للمعلمة يوم واحد، مع ضرورة تناوب المعلمات في الحضور وعدم غلق المدرسة لانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

ووجهت وكيل الوزارة رساله شكر وتقدير لنقابة المعلمين بالفيوم والقائمين على التدريب على الجهود المبذولة، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.