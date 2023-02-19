وفاة الموسيقار حسين فوزى صاحب أغنية «صلينا الفجر فين»

أعلن الشاعر فوزي إبراهيم، أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين، عن وفاة الموسيقار حسين فوزي.

وغيب الموت الموسيقار حسين فوزي صباح اليوم الأحد ولم تحدد أسرته أو جمعية المؤلفين والملحنين، بعد، موعد ومكان تشييع الجنازة.

ونعى عدد من الموسيقيين الموسيقار الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يعد من الموسيقيين المؤثرين، وتم تكريمه مؤخرا عن مشواره الفني، في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة.

والراحل غنى من ألحانه نخبة من كبار نجوم الأغنية، ومنهم محمد العزبي، وياسمين الخيام، ومحمد رشدي، ونادية مصطفى، وهو صاحب لحن ومع علي الحجار في أغنية "صلينا الفجر فين" إحدى أشهر الأغنيات الروحانية.