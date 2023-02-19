الاتحاد الأوروبي: مليار و300 مليون دولار قيمة دعم المشروعات بمصر

قال نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة توبياس كراوس، إن العديد من المشروعات قائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لخدمة الموطن، وتصل المشاركة الأوربية إلى مليار و300 مليون دولار.

وتابع خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الـ65 لمعرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، إن تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، والمبادرات المختلفة، من الأحداث الهامة التي يتم بها الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يشارك لأول مرة في معارض ديارنا، ولكن سيكون هناك العديد من المشاركات خلال الفترات المقبلة، موضحا أن الاتحاد يوجد لديه العديد من الشراكات بينه وبين الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يقام معرض ديارنا هذا العام في مول كايرو فيستيفال، وينطلق 23 فبراير، ويستمر حتى 11 مارس 2023.

وأفادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن معرض «ديارنا» يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.

وأضافت القباج أن الوزارة تحرص على التوسع في إقامة معرض «ديارنا» بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص كذلك على إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.