الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة و3 أشخاص يتاجرون فى العملة بالسلام

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة و3 أشخاص لمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمنطقة السلام.

وتم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة السلام أول، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية".

واعترفوا بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

كما تم ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول وضبط بحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية".

واعترف بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعتين والعرض على النيابة للتحقيق.

مديرية امن القاهرة سيدة منطقة السلام السوق المصرفية النقد الأجنبي

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وائل لطفي

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