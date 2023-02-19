الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ختام قوي لمنافسات فردي رجال وسيدات 10 متر مسدس في كأس العالم للرماية

جانب من ختام منافسات
جانب من ختام منافسات فردي رجال وسيدات

تختتم اليوم منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء رجال وسيدات فردى ببطولة كاس العالم للرماية (بندقية ومسدس) وتستضيفها مصر بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يتم اليوم تجهيز الميدان لمنافسات 25 متر مسدس التي ستقام غدا.  

وشهد الاجتماع الفني للبطولة الذي أقيم تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة حازم حسني رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية في مقر قاعة الاجتماعات حضور ويلي جريل سكرتير عام الاتحاد الدولي، وطارق شرارة مدير البطولة بالإضافة للحكام المُكلفين من الاتحاد الدولي لإدارة البطولة ومندوبي الدول المشاركة في البطولة.

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية للمسابقات والقواعد المنظمة للمشاركات، كما تناول الاجتماع الإجابة على كافة الاستفسارات من مندوبي الفرق المشاركة.

واستهل حازم حسني الاجتماع بالترحيب بالدول المشاركة في البطولة في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً على بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم والراحة لجميع الوفود للاستمتاع بإقامة سعيدة طوال ايام البطولة.

اتحاد الدول أستراليا استفسارات الاتحاد الافريقى الإدارية الجديدة سكرتير عام

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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