الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن وإصابة زوجته وابنته إثر تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بالشرقية

جثة
جثة

لقى مواطن مصرعه، وأصيبت زوجته وابنته بكدمات وجروح بالغة؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية يركبونها في طريق ديرب نجم شنبارة منقلا، بدائرة مركز شرطة ديرب نجم في محافظة الشرقية.

 وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول تامر إبراهيم نجيب أبو زيد، مقيم في قرية شنبارة منقلا التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، جثة هامدة، وزوجته وابنته مصابتين بكدمات وجروح بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية (موتوسيكل) في طريق ديرب نجم – شنبارة منقلا بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، ما أسفر عن مصرع الزوج وإصابة زوجته وابنته.

تم نقل المصابتين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتم نقل جثة الزوج المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى.

مواطن حادث تصادم سيارة ربع نقل دراجة نارية ديرب نجم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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