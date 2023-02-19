الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من أعمال رصف وتخطيط طريق بحرى ترعة السلام جنوب بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تواصل أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية، ضمن الخطة الموسعة لتطوير الطرق بجميع أحياء بورسعيد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد الانتهاء من أعمال رصف وتطوير وتخطيط طريق بحري ترعة السلام، بداية من محور ٣٠ يونيو وحتى الوصول  لمستشفى ٣٠ يونيو، بطول ٢,٥ كيلومتر، بنطاق حي جنوب بورسعيد، مشيرا إلى أن خطة تطوير الطرق بحى الجنوب شملت عددا من المناطق، أهمها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والطرق المؤدية لقرى الجنوب، ومحور شادر عزام، والحوض السمكي، وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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أعمال رصف وتطوير أعمال إنشاء الأجهزة التنفيذي التنفيذية الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطن

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