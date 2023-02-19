فرص لسقوط الأمطار.. حالة الطقس اليوم

يعيش المصريون أجواءً دافئة نهارًا هذه الساعات، بينما تشتد الأجواء برودة في ساعات الليل على مناطق الجمهورية كافة، قبل نحو شهر من نهاية فصل الشتاء فلكيًا، حيث بيدأ في الحادي والعشرين من ديسمبر، حتى العشرين من مارس.

وتبقى الأجواء المتوقعة اليوم لا تشهد الكثير من التغيرات، فوفقًا لبيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، فإنه «يسود طقس بارد صباحًا، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

ووفقًا لبيان الأرصاد ذاته، فإن الظاهرة التي شهدتها البلاد في ساعات النهار الأولى كانت الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع.

أما فرص سقوط الأمطار فتبقى مهيأة اليوم على أقصى السواحل الشمالية الغربية من البلاد، حيث من المتوقع أن تشمل هذه المناطق أمطارًا خفيفة.