الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فرص لسقوط الأمطار.. حالة الطقس اليوم

أمطار
أمطار

يعيش المصريون أجواءً دافئة نهارًا هذه الساعات، بينما تشتد الأجواء برودة في ساعات الليل على مناطق الجمهورية كافة، قبل نحو شهر من نهاية فصل الشتاء فلكيًا، حيث بيدأ في الحادي والعشرين من ديسمبر، حتى العشرين من مارس.

وتبقى الأجواء المتوقعة اليوم لا تشهد الكثير من التغيرات، فوفقًا لبيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، فإنه «يسود طقس بارد صباحًا، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

ووفقًا لبيان الأرصاد ذاته، فإن الظاهرة التي شهدتها البلاد في ساعات النهار الأولى كانت الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع.

أما فرص سقوط الأمطار فتبقى مهيأة اليوم على أقصى السواحل الشمالية الغربية من البلاد، حيث من المتوقع أن تشمل هذه المناطق أمطارًا خفيفة.

الهيئة العامة للإرصاد الجوية المصريه الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية الغربية الشبورة المائية الهيئة العامة للارصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«رشة بنج» كلمة السر وراء مشادة محمد الشناوى مع طبيب الهلال السودانى

مستشفيات جامعة القاهرة تطلب التعاقد مع طبيب مقيم بهذه الشروط

هل تنجح القمة الإفريقية 36 في توفير التمويل لمواجهة التغير المناخي؟

«الخشت» يعقد لقاء مفتوحا مع مجلس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بتشكيله الجديد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم 19 فبراير 2023

بدء تدريب معلمى صفوف الابتدائية على المنصة الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»

مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين بوسط الخليل

إسرائيل تشن غارة جوية ضد سوريا