تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 745 شاحنة، 74 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 359 شاحنة، 47 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 386 شاحنة، 27 سيارات.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفن الثلاث "أمل"، "دليلة"، "بوسيدون إكسبريس"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "الحرية 2"، "بوسيدون اكسبريس"، كما تم تداول 2250 طن بضائع عامة ومتنوعة 250 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين "سينا" و"بريدج"، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث "سينا"، "ايلة" و"بريدج"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1080 راكبًا بموانئها.