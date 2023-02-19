الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نصائح لاختيار لون المجوهرات المناسب لبشرتك

المجوهرات المناسبة
المجوهرات المناسبة لك

نقدم لكم في التقرير التالي نصائح خبراء من أجل توافق لون البشرة مع مجوهراتك، حيث أن معظم الناس لديهم بشرة فاتحة اللون أو دافئة ومعرفة معنى ذلك يمكن أن يكون مساعدة كبيرة عند اختيار المكياج والملابس والمجوهرات، لا يشير هذا إلى مدى قتامة بشرتك أو شحوبها إنه يتعلق بالدرجة السفلية والتي تختلف من شخص لآخر.

واحدة من أسهل الطرق للقيام بذلك هي استخدام التي شيرت الأبيض ووضعه تحت رقبتك، إذا أدى القميص الأبيض إلى ظهور لون بشرتك فمن المحتمل أن يكون لديك بشرة دافئة، ومع ذلك إذا كان القميص الوردي الفاتح يعمل بشكل أفضل فأنت على الأرجح شخص ذو لون لطيف فاتح.

البشرة الدافئة في الغالب تحتاج إلى الألوان الترابية والمشرقة ستكون أفضل صديق لك، يمكن للذهب أن يجعلك تتوهج أيضًا جنبًا إلى جنب مع الياقوت والعقيق والزمرد.

إذا كنت ذو لون فاتح فإن اللون البنفسجي والأزرق والوردي سيبدو رائعًا عليك فكر في الجمشت والزبرجد والياقوت الوردي، علاوة على ذلك تم صنع الفضة والبلاتين والذهب الأبيض من أجلك.

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يمكنك أيضا استخدام الضوء لمعرفة إذا كنت تتمتع ببشرة دافئة أو بشرة فاتحة ذو برودة، إذا سلطت الضوء على معصمك، وبداء خضراء أو أصفر فلديك بشرة دافئة، بينما يشير اللون الأزرق أو الأرجواني إلى نغمة باردة.

يمكن أن يوجهك لون عينيك نحو لون بشرتك، تشير العيون العسلية أو البنية أو الكهرمانية إلى الدفء، بينما تشير العيون الزرقاء أو الخضراء إلى نغمة أكثر برودة، بالنسبة لشعرك سوف تحتاج إلى المقارنة مع لونك الطبيعي فمعظم الأشخاص ذوي الألوان الدافئة لديهم شعر بني كراميل أو بني غني أو أشقر عسلي، من ناحية أخرى إذا كان لديك شعر أبيض أو أشقر أو بني أو أسود، فلديك نغمات باردة.

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لون المجوهرات لون البشرة مجوهرات الذهب مجوهرات الفضة بشرة دافئة بشرة باردة

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