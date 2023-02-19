أسعار العملات الرقمية.. مكاسب مستمرة بقيادة البيتكوين وإيثريوم

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد 19 فبراير 2023، بعد اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد بعض منتجات العملة المشفرة.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.63%، ليصل 24.795.0 ألف دولار، كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.35% دولار مسجلة 1.704.40 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.11% لتسجل 0.4042 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 07. 1% لتسجل 692. 23 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 0.99%، لتصل إلى مستويات 0.089067 دولار، وتراجعت "شيبا" بنسبة 0.45% إلى مستويات 0.01325 دولار، وتراجع والعقود الذكية "AV AX" في حدود 0.25% إلى مستويات قرب 19.73 دولار.

وكسبت عملة "تيرا" بنسبة 49. 0% إلى مستويات 0.001718 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 73. 1% إلى مستويات 6191 .1 دولار، وتراجع عملة "ريبيل"، بنسبة 0.39% إلى مستويات 0.39349 دولار.