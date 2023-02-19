الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسعار العملات الرقمية.. مكاسب مستمرة بقيادة البيتكوين وإيثريوم

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد 19 فبراير 2023، بعد اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد بعض منتجات العملة المشفرة. 

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.63%، ليصل 24.795.0 ألف دولار، كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.35% دولار مسجلة 1.704.40 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.11% لتسجل 0.4042 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 07. 1% لتسجل 692. 23 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 0.99%، لتصل إلى مستويات 0.089067 دولار، وتراجعت  "شيبا" بنسبة 0.45% إلى مستويات 0.01325 دولار، وتراجع  والعقود الذكية "AV AX" في حدود 0.25% إلى مستويات قرب 19.73 دولار.

وكسبت عملة "تيرا" بنسبة 49. 0% إلى مستويات 0.001718 دولار، وتراجعت  عملة "FTX Token" بنسبة 73. 1% إلى مستويات 6191 .1 دولار، وتراجع عملة "ريبيل"، بنسبة 0.39% إلى مستويات 0.39349 دولار.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
العملات الرقمية المشفرة الفيدرالي الأمريكي دوج كوين إيثريوم سولانا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«رشة بنج» كلمة السر وراء مشادة محمد الشناوى مع طبيب الهلال السودانى

وفاة سيدة وابنيها بسبب تسريب غاز السخان بالإسكندرية

التحقيق مع مالك عقار أطفيح المنهار

ضمن التدريب العملى.. «صرف الإسكندرية» تستقبل طلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب

مصرع أم و3 أبناء وإصابة الرابع إثر تسرب غاز موقد ببني سويف

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق التهم شقة بالعصافرة فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشن غارة جوية ضد سوريا

100 ألف محتج وإغلاق طرق رئيسية.. مظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو

«الشعب الفلسطينى»: طرد الوفد الإسرائيلى انتصار سياسى لقيم الحق