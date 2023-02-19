الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير علاقات دولية: أوكرانيا مادة استثمارية جيدة بيد أمريكا لإضعاف روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال محمود الأفندي، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة جندت كل مؤسساتها للحرب ضد روسيا، وجعلتها تحت هيمنتها، مؤكدًا أن مؤتمر مونخ كان لتعميم السلام، وأصبح اليوم منصة من طرف واحد لمعادة روسيا والحشد ضدها.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، من موسكو مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا حاولت أن تجعل قمة العشرين الاقتصادية منصة لمعاداة روسيا أيضًا حتى الفيفا، كان هناك وابلًا من الضغوط على أن يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، في حفل الافتتاح والختام.

 

الولايات المتحدة حولت كل منصة جهة حرب على روسيا 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، حاولت أن تجعل من كل منصة جهة حرب على روسيا وكل الكلام  يكون عدائيًا، والدول التي تدعم روسيا لا تتكلم ومن يتحدث هم الإنجليز وأوروبا وأمريكا، مؤكدًا أن أوكرانيا مادة استثمارية جيدة بيد أمريكا لإضعاف روسيا.

خبير العلاقات الدولية الولايات المتحدة روسيا مادة استثمارية أوكرانيا

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