إصابة شخص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالسويس

أصيب شخص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، بحي الأربعين في السويس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

وكانت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انفجار، أعقبه هزة ارتدادية خفيفة بكفر محمد سلامة، شعر بها بعض المواطنين داخل منازلهم، من آثار الانفجار بنطاق حي الأربعين، ووجه الدكتور محمد طنطاوي رئيس الهيئة، سيارة إسعاف لموقع البلاغ.

وأفادت المعاينة وقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى مخازن الخردة، أسفر عن إصابة بهاء صلاح بيومي 28 عامًا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

و دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء لموقع البلاغ للتأمين، تحسبًا لنشوب أي حريق بالخردة والمخلفات على إثر الانفجار.

وأجرت سيارة الإطفاء أعمال التبريد بموقع المخزن، دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.