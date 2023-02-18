السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الدورى الإسبانى.. ريال مدريد يتعادل سلبيا مع أوساسونا بالشوط الأول

ريال مدريد وأوساسونا
ريال مدريد وأوساسونا

تعادل ريال مدريد مع مضيفه أوساسونا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة الدوري الإسباني، سلبيًا بدون أهداف.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا وضعيفًا بين كلا الفريقين في ظل حذر كل منهما.

وشكل فريق أوساسونا ضغطًا على دفاعات ريال مدريد من المناطق الأمامية لملعب الفريق الملكي لحرمانهم من الخروج بالكرة، يتحول إلى تضييق دفاعي مع وصول لاعبو ريال مدريد لمنطقة جزائهم.

واعتمد ريال مدريد على انطلاقات فينسيوس جونيور من الجانب الأيسر، فيما حاول لاعبو فريق أوساسونا تشكيل استغلال تقدم ريال مدريد الهجومي لتنفيذ هجمة مرتدة منظمة.

النصف ساعة الأولى من المباراة شهدت تبادل هجومي بين كلا الفريقين، واستمر أوساسونا على محاولات خنق دفاعات ريال مدريد أثناء محاولة الخروج بالكرة وبناء الهجمة، فيما تراجع ريال مدريد لمنتصف ملعبه، وهو ما منح فريق أوساسونا فرصة الاستحواذ على الكرة والتقدم لوسط ملعب ريال مدريد.

وكاد أنتي بوندمير أن يسجل الهدف الأول لأوساسونا في المباراة بالدقيقة 43 بعدما وصلت له عرضية على حدود منطقة جزاء ريال مدريد وسدد الكرة بيسراه ومرت بجوار القائم الأيمن لكورتوا.

وتحصل ريال مدريد على ركلة حرة مباشرة بجوار خط التماس الأيمن للملعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ونفذها ديفيد ألابا عرضية داخل منطقة الجزاء، وأبعدها أوناي جارسيا قبل أن تصل للاعبي ريال مدريد، وأحبط دفاع الملكي هجمة مرتدة لأوساسونا بعد تشتيت عرضية ألابا من داخل منطقة الجزاء.

وسدد فريق ريال مدريد كرة واحدة على المرمى من 3 محاولات، مقابل تسديدة من نفس عدد المحاولات لفريق أوساسونا.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 60%، مقابل 40% لصالح فريق أوساسونا.

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