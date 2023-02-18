السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بـ15 مليونًا.. مبلغ استثمار مشروع شيف مى يعقوبى فى «شارك تانك»

الشيف مي يعقوبي
الشيف مي يعقوبي

شاركت شيف مي يعقوبي في حلقة اليوم من برنامج رواد الأعمال والمبتكرين والمبدعين "شارك تانك مصر" بمشروع شيف مي وهو موقع تجاري مختص لعرض وصفاتها وبيع أدوات الطبخ المميزة التي تستخدمها في وصفاتها.

 

وأكدت مي يعقوبي، أن أدواتها مصنعة في مصر وخامتها مصرية 100%، وطلبت مبلغ استثمار 15 مليونًا مقابل 5% حصة من الشركة، مشيرة إلى أن موقعها بدأ بالفعل منذ عام، وحصدت 6 ملايين و600 ألف مبيعات خلال السنة، لافتة إلى أن منتجاتها مصنعة من مادة الزهر التي تتحمل أكثر من أي مادة أخرى بأدوات الطبخ، واستخدامها للنحاس وأجود أنواع الخشب.

 

وعبر أعضاء لجنة تحكيم شارك تانك عن انبهارهم وإعجابهم الشديد بالمشروع ودراستها جيدًا كل تكاليف منتجاتها سواء خامات أو بيع، بالإضافة إلى أنه منتج مصري 100%، ولكن نظرًا للمبلغ المبالغ فيه بالنسبة لهم رفضوا استثمار المشروع مع أطيب التمنيات لها وتشجيعها بالاستمرارية.

 

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلانى، برنامج الواقع الجديد "شارك تانك " Shark Tank، بالتعاون مع شركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلى للبرنامج.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلًا من: أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "إنفينيتى كابيتال إنفستمنت"، عبدالله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.
 

أعضاء لجنة تحكيم استخدامها Shark Tank برنامج الواقع الجديد شارك تانك Shark Tank برنامج الواقع الجديد دير رئيس مجلس إ

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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