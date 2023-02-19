أبو عطيوى: طرد وفد الاحتلال من القمة الأفريقية يثبت كذب ادعاءات إسرائيل

قال الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر نوفل أبو عطيوي، إن وسائل الإعلام العالمية قالت إن أمن قمة الاتحاد الأفريقي، طرد وفد الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تسلل الوفد خلسة إلى قاعة الجلسة، مستعملا بطاقات دخول لأشخاص آخرين، إلا أن أمن قمة الاتحاد الأفريقي كشفهم وطردهم، هذا رغم ادعاء وفد دولة الاحتلال الإسرائيلي أن لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح القمة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ولكن لم يتمكن وفد الاحتلال من إثبات ذلك، والذي استدعى الأمر أن يقوم أمن المؤتمر بإجبارهم على الخروج وطردهم من القاعة.

وأضاف أبو عطيوى، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن طرد الوفد الإسرائيلي جاء في الوقت الذي كان يعتلي به رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المنصة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لقمة المؤتمر، الذي تم استقباله من قبل الحضور والمشاركين بحفاوة وترحيب.

وأكد أبو عطيوى أن طرد وفد دولة الاحتلال يثبت كذب وادعاء إسرائيل في نجاحها في الحصول على عضوية صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، كما يثبت ذلك أن دولة الاحتلال غير مرغوبة وغير مرحب بها في الاتحاد الأفريقي وقمته الـ 36 .

وشدد أبو عطيوى أن طرد الوفد الإسرائيلي من قاعة القمة ومهما كانت الأسباب يعتبر انتصارا للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، واعتراف الدول المشاركة بالمؤتمر بمظلومية الفلسطينيين على يد الاحتلال.

أبوعطيوى: طرد وفد حكومة الاحتلال خطوة مهمة يجب البناء عليها فلسطينيًا وعربيًا في كافة المحافل الدولية

وأشار أبو عطيوى إلى أن طرد وفد الاحتلال من قاعة المؤتمر وأمام ومرأى الجميع يعتبر إهانة مباشرة لدولة الاحتلال التي تستحقها بسبب ما تقوم به يوميًا من قتل وقمع وتنكيل واعتقالات وقصف بالطائرات واجتياحات ومداهمات لكافة المناطق الفلسطينية بالضفة وغزة والقدس المحتلة.

وأوضح الكاتب الصحفي الفلسطيني أن طرد وفد حكومة الاحتلال من قاعة المؤتمر يعتبر خطوة هامة يجب البناء عليها فلسطينيًا وعربيًا في كافة المحافل الدولية لتعرية الاحتلال الاسرائيلي وفضح كافة ممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وهذا من أجل بقاء القضية الفلسطينية في صدارة المشهد العالمي حتى نيل الحرية والاستقلال.

وثمن أبوعطيوى كافة مواقف الدول الداعمة للشعب الفلسطيني في قمة الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، عمود الخيمة والسد والسند الدائم للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.