السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهلال يصرف نصف مليار جنيه سودانى للاعبيه بعد الفوز على الأهلى

الهلال السوداني
الهلال السوداني

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، صرف نصف مليار جنيه سوداني - ما يعادل 52 ألف جنيه مصري - للاعبيه عقب الفوز على الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الهلال السوداني الفوز على الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا، مؤكدا على صرف المكافأة عقب المباراة مباشرةً.

وجاء بيان الهلال السوداني على النحو الآتي "أوفى الفاضل التوم التهامي، مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال بوعده للاعبين، حيث قام بتسليمهم الحافز الخاص بمناسبة الفوز على الأهلي المصري، والذي كان قد وعد به قبل المباراة، حيث تم تسليم الحافز عقب المباراة مباشرة، وأعرب التوم في حديثه للمركز الإعلامي عن سعادته بما تحقق، مؤكدًا أن جميع عناصر الفريق كانوا في الموعد، مشيرًا إلى أن فرحة الجماهير بالانتصار كانت أغلى هدية يقدمها الفريق، متمنيًا أن تتواصل الأفراح الهلالية خلال المرحلة المقبلة، وأن يتأهل الفريق إلى الدور المقبل من المسابقة".

الهلال السوداني الاهلى بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 دوري أبطال إفريقيا 2022-2023

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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