السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تنقذ شخصين من أسفل عقار الإسكندرية المنهار

إنقاذ مواطنين من
إنقاذ مواطنين من أسفل عقار منهار بالإسكندرية

واصلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، جهودها لإنقاذ المصابين عقب احتجازهم أسفل الأنقاض نتيجة انهيار أحد العقارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية يفيد انهيار عقار بدائرة القسم، مما أسفر عن احتجاز شخصين من قاطنى العقار.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، وتمكنت من استخراج المحتجزين من أسفل الأنقاض، وتبين إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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الحماية المدنية تنقذ شخصين من أسفل عقار الإسكندرية المنهار

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