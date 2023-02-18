«رمضان 2023».. أحمد سعد يقدم تتر «العمدة»

يمتلك المطرب أحمد سعد، صوتًا قويًا يعشقه الجميع، قدم العديد من الأعمال الفنية، وتترات المسلسلات الرمضانية، ليعود ويشارك في الماراثون المقبل 2023، بتتر مسلسل العمدة، الذى يخوض بطولته الفنان الشاب محمد رمضان، المقرر عرضه في شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعد هذا التعاون الثانى بين محمد رمضان وأحمد سعد حيث قدم الأخير تتر مسلسل البرنس، بالإضافة إلى تقديم بعض الأغنيات ضمن أحداث المسلسل الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في شهر رمضان قبل الماضى.

أبطال مسلسل "العمدة"

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.