المهندسين: مصر تمتلك 4 آلاف سيارة كهربائية.. والدولة تتجه لتوطين هذه الصناعة

نظمت لجنة الطاقة بنقابة المهندسين برئاسة المهندس حافظ عوض، ملتقى عن السيارات الكهربائية بمقر نادي المهندسين بالسادس من أكتوبر، أداره المهندس "أحمد باشا" عضو لجنة الطاقة، وبحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية، والمهندس محمد الفحام- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة.

في كلمته الافتتاحية أكد المهندس الاستشاري "محمد ناصر" أن مجال صناعة السيارات الكهربائية سيكون سائدًا في المرحلة القادمة، فيما ستشهد صناعة السيارات التقليدية تراجعًا وهو الأمر الذي وضعته الدول المتقدمة نصب أعينها، موضحًا أن دولًا كثيرة وضعت لنفسها خطة صناعية ومع حلول عام 2035 ستختفي منها صناعة السيارات التقليدية ويحل محلها صناعة السيارات الكهربائية.

وأشار "ناصر" إلى أن مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر تواجه بعض التحديات، منها وجود محطات شحن السيارات وتوزيعها جغرافيًا، مؤكدًا على اتجاه الدولة نحو توطين هذه الصناعة، مثمنًا جهود لجنة الطاقة لتوصيل ثقافة استخدام السيارات الكهربائية ومزاياها بالمقارنة مع نظيرتها التقليدية لجموع المهندسين، متمنيًا تكرار مثل هذا الملتقى لتعميم الفائدة منه وسط مهندسي مصر.

في كلمته وجه المهندس حافظ عوض، الشكر لإدارتي نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة ونادي المهندسين بأكتوبر على رعايتهما ودعمهما لأعضاء لجنة الطاقة لإقامة ملتقى السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى حرص اللجنة على إلقاء الضوء على مستقبل السيارات الكهربائية في مصر والعالم والذي يشهد تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا.

وأوضح "عوض" أن البرلمان الأوروبي أعلن مؤخرًا أنه مع حلول عام 2035 لن يكون هناك مجال لتصنيع أي نوع من السيارات سوى السيارات الكهربائية فقط، إضافة إلى إعلان ولاية كاليفورنيا أنه مع عام 2035 لن تسير على طرقها إلا السيارات الكهربائية فقط، مؤكدًا أن هذه التصريحات تبصرك إما أن تكون مواكبًا للعالم من حولك أو منعزلًا عنه، لافتًا أن هذا الأمر جعل لجنة الطاقة حريصة على أن تسير في فلك التقدم والاطلاع الدائم على آخر التطورات فيما يخص هذا المجال.

كما أعلن رئيس لجنة الطاقة أن مصر تمتلك حاليًا ما يقرب من أربعة آلاف سيارة كهربائية، مضيفًا أن المأمول فيما هو قادم لهذا المجال هو الأحسن، موضحًا أن حالة الاقتصاد العالمي الحالية أثرت بشكل كبير على صناعة السيارات بشكل عام.

من جانبه رحب المهندس أحمد عرفة مقرر لجنة الطاقة بالضيوف الحضور من المهندسين والشركات المشاركة ووضح دور لجنة الطاقة في الاستفادة من الطاقة الجديدة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تماشياً مع مؤتمر المناخ الذي تم عقده بشرم الشيخ، موضحا أنه سوف يتم الترتيب للقاءات أخرى عن ملتقى الطاقة تحت رعاية لجنة الطاقة بالنقابة العامة.