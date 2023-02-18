السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عالم بالأزهر: احتفالات «الداخلية» بذكرى الإسراء والمعراج لها أثر عظيم

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

قال الدكتور الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف، خلال احتفالية قطاع الحماية المجتمعية التي نظمتها وزارة الداخلية بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج: إن الاحتفالات الدينية بتعيدنا إلى ربط بالله تعالى وتساهم في تغيير سلوك الأفراد بشكل كبير ولها أثر عظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين عليها، سائلا الله عز وجل أن تدوم وتزيد.

 

 

كانت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية، نظمت احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وتحدث خلالها عدد من شيوخ الأزهر عن هذه الذكرى والدروس المستفادة، في هذه المناسبة.

الدروس المستفادة الإصلاح والتأهيل الأزهر الشريف الشحات العزازي الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية قطاع الحماية المجتمعية علماء الأزهر الشريف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

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