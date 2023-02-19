قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 19 فبراير 2023، لمواليد الأبراج الهوائية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: تميل الى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات. مؤشرات إلى ازدهار حركة التواصل مع الآخرين.

عاطفياً: تلقى على عاتقك الكثير من المسؤوليات العائلية الصعبه ولا تعرف كيف تتعامل معها.

صحياً: العصير من الفاكهة الطازجة مفيد للصحة ولا سيما بعد ممارسة الرياضة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: تبرز مسألة مالية تأخذ حجماً كبيراً تكون دليلاً على أخبار جديدة تتعلق باستثمارات.

عاطفياً: لا تكن فضولياً وتتدخل في بعض شؤون الحبيب الخاصة. اهتم بشؤونك فقط .

صحياً: تكثر العوائق التي تحول دون ممارستك الرياضة. حاول التخلص منها.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: حتى لو واجهت بعض الإرباكات، إلا أنك تتمتع بالقدرة الكافية على اجتيازها وإيجاد الحلول المناسبة

عاطفياً: لا تتخلَّ عن الحبيب لمجرد أنك سمعت بعض الإشاعات. تأكد من الأمور جيداً قبل اتخاذ أي قرار

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن تناول الشوكولا والحلويات العربية.

صفات مواليد الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.