عقوبة منتظرة ضد محمد الشناوى على خلفية أحداث مباراة الأهلى والهلال

ينتظر محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقوبة مالية من قبل إدارة ناديه، عقب أحداث مباراة الفريق أمام الهلال السوداني.

وسقط الأهلي أمام الهلال السوداني بهدف دون رد في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي معاقبة حارس الأهلي، بسبب ما بدر منه في لقاء فريقه ضد الهلال، من الاعتداء على أحد أفراد الجهاز الطبي بالفريق السوداني.

ونشبت مشادة قوية بين محمد الشناوي وأحد أفراد الجهاز الطبي بنادي الهلال السوداني.

وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية توجه الشناوي تجاه طبيب الفريق السوداني وحاول لاعبو الأهلي والجهاز الفني تهدئة الحارس.

ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 6 نقاط، فيما يأتي النادي الأهلي بتك الخسارة في المركز الثالث بدون نقاط.