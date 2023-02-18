السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أكثر من مليون عملية جراحية.. متخصص يوضح جهود القضاء على قوائم الانتظار

قوائم الانتظار
قوائم الانتظار

كشف الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، عن جهود الدولة المصرية في القضاء على قوائم الانتظار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت نجاحًا غير مسبوق في السيطرة على قوائم الانتظار، حيث كان هناك العديد من الناس الذين لا يستطيعون الحصول على الخدمة بسبب قوائم الانتظار.

وأضاف أن عمليات القلب المفتوح مدتها لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، منوهًا بأن هناك أكثر من مليون و300 ألف جراحة تم إجراؤها في فترة زمنية قصيرة جدًا، وهذا يدل على نجاح الدولة في سعيها للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة أشادتا بالمبادرات التي تقوم بها الدولة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول تحاول التعلم مما قامت به الدولة خلال الفترات القليلة السابقة.

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