السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البودشيشية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج فى المغرب (صور)

القادرية البودشيشية
"القادرية البودشيشية" تحتفل بذكرى الإسراء بمدينة الحسيمة

نظمت الطريقة القادرية البودشيشية بالمملكة المغربية، مساء الجمعة، احتفالية كبرى في مدينة الحسيمة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، بحضور الدكتور مولاى جمال الدين القادرى بودشيش، والدكتور مولاى منير القادرى بودشيش، والدكتور مولاى معاز القادرى بودشيش ومولاى محمد القادرى بودشيش وعدد من علماء ومقدمى الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب وأوروبا. 

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وشارك فى الفعاليات مريدو الطريقة القادرية البودشيشية الذين قدموا من جميع أنحاء المملكة المغربية للمشاركة فى الاحتفال بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. 

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ووجه الدكتور جمال الدين القادرى بودشيش شيخ الطريقة القادرية البودشيشية التحية لملك المغرب محمد السادس، وقدم له عظيم التهانى والتبريكات بمناسبة حلول هذه الذكرى الغالية التى آسرى فيها المولى سبحانه بالنبى الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.  

  

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فى السياق ذاته، وجه الدكتور منير القادرى بودشيش، الشكر لمريدى واتباع الطريقة القادرية البودشيشية الذين شاركوا فى الاحتفالات والفعاليات التى نظمت بمدينة الحسيمة، مؤكدًا أن ذكرى الإسراء والمعراج تعلمنا كيف نكون محبين صادقين لسيدنا محمد وآل بيته الكرام، وهذا يستوجب علينا العمل والاجتهاد من أجل نشر الدين الإسلامي الصحيح بالأخلاق الحميدة والمعاملات الحسنة. 

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وأوضح " القادرى" أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمرنا دائما وأبداً بالعمل والاجتهاد والنهوض ببلادنا ومجتمعاتنا من خلال البعد عن السلبية والتحول إلى الإيجابية، فالإسلام دين عمل وجد واجتهاد وليس تكاسلا أو تخاذلا، لذلك وجب على الجميع أن يكونوا دائماً عند حسن الظن، وفى ذكرى الإسراء والمعراج علينا تجديد العهد والنية مع المولى عزوجل ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تجديد النية على ألا نعود إلى ما أقترفته أنفسنا من ذنوب ومعاص، وفى الختام نسأل الله أن يبارك لنا ويحفظنا من كل شر وسوء. 

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بمشاركة الالاف القادرية البودشيشة تحتفل ذكرى الإسراء والمعراج

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وائل لطفي

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