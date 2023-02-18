السجن 15 سنة لـ 3 أشقاء بتهمة قتل مواطن في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة ثلاثة أشقاء بالسجن 15 سنة، لاتهامهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

بداية القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل مواطن وإصابة الآخر، وتم نقل الأول إلى المستشفى جثة هامدة، كما تم نقل الآخر مصابًا إثر التعدي عليه بسلاح أبيض سكين وعصا شوم.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين الطرفين قام خلالها المتهمين بطعن المجنى عليهما بسكين وضربهما بعصا شوم، مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.