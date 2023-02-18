خطأ للشناوى.. ماكابى ليليبو يسجل التقدم للهلال بمرمى الأهلى

سجل ماكابي ليليبو، لاعب فريق الهلال السوداني، هدف التقدم لفريقه بمرمى الأهلي في المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال السوداني والأهلي، ضمن لقاءات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسجل ماكابي ليليبو، هدف التقدم لفريق الهلال في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة تحصل عليها فريقه وسددها من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء مباشرة في المرمى وغالطت محمد الشناوي وسكنت الشباك.

وذهب الاستحواذ للهلال في الشوط الأول بنسبة وصلت إلى 59% مقابل 42% لصالح الأهلي.

وأهدر حسين الشحات هدفًا مؤكدًا للأهلي مبكرًا في الدقيقة 6، بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء مرت بقليل بجوار مرمى أبوعشرين حارس مرمى الهلال.

وفي الدقيقة 12 أنقذ محمد الشناوي الأهلي من انفراد لمهاجم الهلال، بعدما أخرج الكرة خارج منطقة الجزاء قبل أن يصل لها المهاجم.

وعاد الأهلي وشكل خطورة في الدقيقة 24، بعدما أرسل أليو ديانج عرضية من الجناح الأيمن كادت تباغت أبوعشرين لكنه تصدى لها.

وبالدقيقة 33 أرسل محمد هاني عرضية، لبيرسي تاو لكن مدافع الهلال أخرجها من أمامه.

وتصدى الشناوي لعرضية خطيرة في الدقيقة 43، من الجناح الأيسر لنادي الهلال.