السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خطأ للشناوى.. ماكابى ليليبو يسجل التقدم للهلال بمرمى الأهلى

هدف الهلال
هدف الهلال

سجل ماكابي ليليبو، لاعب فريق الهلال السوداني، هدف التقدم لفريقه بمرمى الأهلي في المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال السوداني والأهلي، ضمن لقاءات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسجل ماكابي ليليبو، هدف التقدم لفريق الهلال في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة تحصل عليها فريقه وسددها من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء مباشرة في المرمى وغالطت محمد الشناوي وسكنت الشباك.

وذهب الاستحواذ للهلال في الشوط الأول بنسبة وصلت إلى 59% مقابل 42% لصالح الأهلي.

وأهدر حسين الشحات هدفًا مؤكدًا للأهلي مبكرًا في الدقيقة 6، بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء مرت بقليل بجوار مرمى أبوعشرين حارس مرمى الهلال.

وفي الدقيقة 12 أنقذ محمد الشناوي الأهلي من انفراد لمهاجم الهلال، بعدما أخرج الكرة خارج منطقة الجزاء قبل أن يصل لها المهاجم.

وعاد الأهلي وشكل خطورة في الدقيقة 24، بعدما أرسل أليو ديانج عرضية من الجناح الأيمن كادت تباغت أبوعشرين لكنه تصدى لها.

وبالدقيقة 33 أرسل محمد هاني عرضية، لبيرسي تاو لكن مدافع الهلال أخرجها من أمامه.

وتصدى الشناوي لعرضية خطيرة في الدقيقة 43، من الجناح الأيسر لنادي الهلال.

ماكابي ليليبو الهلال الاهلى دورى ابطال افريقيا مباراة الهلال والاهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض قاصر في أسيوط

خطأ للشناوى.. ماكابى ليليبو يسجل التقدم للهلال بمرمى الأهلى

«بي بي سي»: توقعات قاتمة للاقتصاد البريطاني في 2024

الشناوى يتصدى لركلة جزاء للهلال بدورى أبطال إفريقيا

محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير في سمنود

وقف فى الطابور وقطع تذكرة.. وزير الصحة يفاجئ وحدات وإدارات صحية بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على طرد وفدها من الاتحاد الإفريقى: يضر بالمنظمة والقارة

طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى

بعد هجومها على سفينة إسرائيلية.. ما خطورة مُسيرات «شاهد 136» الإيرانية؟