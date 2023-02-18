السبت 18 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل.. مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج فى مواجهة لايبزيج بالدورى الألمانى

عمر مرموش
عمر مرموش

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفولفسبورج، عن تشكيل فريقه الذي سيلتقى ضيفه لايبزيج، في الرابعة والنصف من عصر اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "فولكسفاجن أرينا"، في إطار الجولة الحادية والعشرين لمسابقة دوري الدرجة الأولى الألماني "بوندسليجا".

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء فريقه فولسفبورج في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل فولفسبورج، على النحو التالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: سيباستيان بورنوا، ميكي فان دي فين، باولو أوتافيو، ريدل باكو.

خط الوسط: ماكسيميليان أرنولد، يانيك جيرهارت، فيليكس نميشا، باتريس ويمر.

خط الهجوم: جوناس ويند، لوكاس فالدشيمد

وشارك مرموش، مع فولفسبورج، في 19 مباراة خلال الموسم الحالي لـ"بوندسليجا"، سجل خلالها ثلاثة أهداف كان آخرها في شباك هيرتا برلين، في إطار الجولة السابعة عشرة للمسابقة.

ويحتل فولفسبورج، المركز السابع في جدول الدوري الألماني، برصيد 30 نقطة، بينما يحتل لايبزيج، المركز الخامس، برصيد 36 نقطة.

وكان فولفسبورج، قد تعادل مع مضيفه شالكة، دون أهداف، في الجولة العشرين للمسابقة، بينما خسر لايبزيج، أمام ضيفه يونيون برلين، بهدفين مقابل هدف.

فولفسبورج لايبزيج دوري الدرجة الأولى الألماني عمر مرموش الدورى الألماني

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