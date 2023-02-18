«القاهرة الإخبارية» تكشف سوء الأوضاع المعيشية فى سوريا

قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن عدد قوافل الإغاثة التي وصلت مطار دمشق بلغ 158 طائرة، بينها 61 طائرة إماراتية، والباقي يتوزع بين دول عربية وأخرى صديقة لسوريا.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك صعوبة في نقل المساعدات الأوروبية التي تصل عبر مطار بيروت.

وأشار إلى أن الحكومة السورية وعددا من الجمعيات الأهلية تقوم بتوزيع المساعدات التي تصل عبر مطار دمشق، على مستحقيها في مراكز الإيواء أو الاستضافة.

وأردف: "هناك أزمة حقيقية بالنسبة لعدد المتواجدين في مراكز الإيواء، وهناك أزمة بالنسبة للنظافة وتوفير الماء الساخن، والمتواجدون في مراكز الإيواء يتساءلون هل ستطول إقامتهم في مراكز الإيواء".

ولفت إلى أن الحكومة أعلنت عن استمرار إغلاق المدارس لمدة أسبوعين في محافظتي اللاذقية وحلب، لأن عددا كبيرا من المدارس إما أصبح مراكز إيواء، أو متصدعا ولا يمكن إعادة الطلاب إليها.

وكشف عن أن عدد النازحين وصل إلى 142 ألفا، ومع توسع فرق السلامة والكشف على المباني يزداد عدد المبانى المتصدعة والتي تشكل خطرًا مع استمرار الهزات الارتدادية.

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