السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية» تكشف سوء الأوضاع المعيشية فى سوريا

سوريا
سوريا

قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن عدد قوافل الإغاثة التي وصلت مطار دمشق بلغ 158 طائرة، بينها 61 طائرة إماراتية، والباقي يتوزع بين دول عربية وأخرى صديقة لسوريا.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك صعوبة في نقل المساعدات الأوروبية التي تصل عبر مطار بيروت.

وأشار إلى أن الحكومة السورية وعددا من الجمعيات الأهلية تقوم بتوزيع المساعدات التي تصل عبر مطار دمشق، على مستحقيها في مراكز الإيواء أو الاستضافة.

وأردف: "هناك أزمة حقيقية بالنسبة لعدد المتواجدين في مراكز الإيواء، وهناك أزمة بالنسبة للنظافة وتوفير الماء الساخن، والمتواجدون في مراكز الإيواء يتساءلون هل ستطول إقامتهم في مراكز الإيواء".

ولفت إلى أن الحكومة أعلنت عن استمرار إغلاق المدارس لمدة أسبوعين في محافظتي اللاذقية وحلب، لأن عددا كبيرا من المدارس إما أصبح مراكز إيواء، أو متصدعا ولا يمكن إعادة الطلاب إليها.

وكشف عن أن عدد النازحين وصل إلى 142 ألفا، ومع توسع فرق السلامة والكشف على المباني يزداد عدد المبانى المتصدعة والتي تشكل خطرًا مع استمرار الهزات الارتدادية.

 

اقرأ أيضًا: 

«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل إنقاذ 3 أشخاص بعد 13 يومًا على زلزال تركيا


عقب زلزال تركيا وسوريا.. إلى متى ستستمر الهزات الارتدادية؟.. جيولوجى يجيب

زلزال تركيا سوريا الأوضاع المعيشية في سوريا تداعيات زلزال تركيا القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل إنقاذ 3 بعد 13 يومًا على زلزال تركيا

«كيان شباب مصر» يدعو الشباب للانضمام لهم

«ليست المرة الأولى».. الباز يكشف مفاجأة عن المصريين المحتجزين فى ليبيا

الباز: مشكلة الأسعار ليست نهاية الكون ولن تبقى ليوم القيامة

«من المجددين».. «الباز» يشيد بفتوى على جمعة عن حكم منكرى الإسراء والمعراج

الباز يكشف رد محمد صلاح على حملات الهجوم ضده بسبب الممثل الأمريكى

بعد إطلاق سراح المصريين المحتجزين.. حقوقي ليبي: بدأت إجراءات ترحيلهم

بكرى: كتب محمد حسنين هيكل علامات مضيئة فى تاريخ الكتابة السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض قاصر في أسيوط

خطأ للشناوى.. ماكابى ليليبو يسجل التقدم للهلال بمرمى الأهلى

«بي بي سي»: توقعات قاتمة للاقتصاد البريطاني في 2024

الشناوى يتصدى لركلة جزاء للهلال بدورى أبطال إفريقيا

وقف فى الطابور وقطع تذكرة.. وزير الصحة يفاجئ وحدات وإدارات صحية بالجيزة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل أرض زراعية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «٢-٣»

ماجد حبته

النيباد تحت الرئاسة المصرية

سارة شريف

الغاضبون فى كابلان

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على طرد وفدها من الاتحاد الإفريقى: يضر بالمنظمة والقارة

طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى

بعد هجومها على سفينة إسرائيلية.. ما خطورة مُسيرات «شاهد 136» الإيرانية؟