السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المؤتمر العام للأحزاب العربية يدعو إلى رفع الحصار المفروض على سوريا

شعار مؤتمر العام
شعار مؤتمر العام للأحزاب العربية

جددت الأمانة العامة لمؤتمر العام للأحزاب العربية دعوتها إلى رفع فوري للحصار الغربي سوريا لمواجهة الأضرار التي تسببت بها الزلزال المدمر.

وقالت الأمانة العامة للمؤتمر العام الذي يضم أكثر من 135 حزباً في بيانها: إننا إذ ندين مواقف الحكومات الأمريكية والغربية، ومن سار بركبهم وانتهاكهم الفاضح لشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، فإننا نعلن تضامننا المطلق مع الشعب  السوري ونشكر كل الأشقاء والأصدقاء من دول عربية وإسلامية وصديقة من أحزاب وجمعيات ونقابات ومبادرات فردية كانت أو جماعية لمسارعتهم في مد يد العون والإغاثة للشعب السوري في نكبته الجديدة، بما يؤكد أن المشاعر القومية والإنسانية ما زالت موجودة بقوة ولا سيما لدى الجماهير التي عبّرت عن تعاطفها الكبير مع الشعب السوري.

ونوه البيان بجهود الحملة العربية والدولية لكسر الحصار عن سوريا، مؤكدا ضرورة السعي لوضع خطة عربية وإنسانية عاجلة لمواجهة آثار الزلزال عبر إرسال المعدات الدقيقة التي يمكنها انتشال المواطنين الذين ما زالوا أحياء من تحت الأنقاض وتأمين الإيواء الكريم لمن تهدّمت منازلهم والعمل على التعويض على كل المتضررين وتأسيس صندوق عربي دولي مخصّص لإعادة إعمار المناطق المتضررة، تسهم في تمويله الحكومات والشعوب.

ودعا البيان إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى رفيع لكل الدول العربية والإسلامية تحضره سوريا لكسر الحصار الرسمي العربي على دولة مؤسسة في جامعة الدول العربية، والبحث في سبل مساعدتها لإخراجها من محنتها.

وشدد البيان على ضرورة تنظيم ورشة عمل قانونية يشارك فيها قانونيون عرب لبحث إمكانية ملاحقة السلطات الأمريكية وحكومات دول حلف الناتو والملتحقين بهم أمام المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما دعا البيان إلى تنظيم ورشة عمل لأصدقاء سورية من الدول الأجنبية للبحث في وسائل تصعيد حملات رفع الحصار عنها.

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وائل لطفي

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