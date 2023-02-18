«ستتحملون المسئولية وستسألون».. أمريكا تتوعد روسيا أمام مؤتمر ميونخ

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت الإعلان صراحة أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، متابعة: "أقول لكل من ارتكب تلك الجرائم ومن يديرهم ستتحملون المسئولية وستسألون".

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي خلال كلمتها أمام مؤتمر ميونخ للأمن الدولي، السبت، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» أن من الضروري تفعيل مبدأ المحاسبة، وتجديد الالتزام بسيادة القانون.

وتابعت: "الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم المسار القضائي في أوكرانيا وكذلك التحقيقات الدولية؛ لأن العدالة يجب أن تتحقق" موجهة رسالة لجميع ضحايا الحرب في أوكرانيا قائلة: "إن العدالة لا بد أن تتحقق".

وأشارت إلى أن تحقيق العدالة هو واجب الولايات المتحدة الأمريكية، متابعة: "كذلك لدينا مصلحة استراتيجية، فالقتال في أوكرانيا وصل إلى مرحلة خطيرة بعد انتهاك روسيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".