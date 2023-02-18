السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شاب ابتز طالبة بـ«طب أسنان» إلكترونيًا لرفضها الارتباط به

ضبط شاب
ضبط شاب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم السبت، من ضبط طالب جامعى حاول ابتزاز زميلته على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد رفضها خطبته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة منيا القمح يفيد بتحرير المحضر رقم 8 أحوال قسم تكنولوجيا المعلومات بشأن بلاغ "أ س" طالبة بكلية طب الأسنان لتضررها من "أ ط" 20 سنة طالب كلية حقوق، لابتزازها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تمكنت مأمورية أمنية من ضبط المتهم والهاتف المحمول الخاص به وعليه دلائل تشير إلى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة رفضها الخطبة منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية ضبط طالب جامعى ابتزاز زميلته كليه طب الأسنان

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