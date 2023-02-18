بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط ومعهد بحوث الإلكترونيات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دعم سبل التعاون البحثي والتكنولوجي المُستدام بين المعاهد البحثية والجامعات المصرية، وعلى أهمية التكامل بين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية واستفادة كل جانب من الآخر بما يخدم رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

وفي هذا الإطار، وقعت جامعة أسيوط بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة، وقع البروتوكول الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور شيرين عبدالقادر محرم رئيس المعهد.



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن بروتوكول التعاون ينص على التبادل الأكاديمي بين الجانبين بما في ذلك الزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من طلاب الدراسات العليا، المسجلين؛ للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه؛ لمتابعة الأبحاث ولإلقاء المحاضرات، بالإضافة إلى زيادة فرص تسويق التكنولوجيا، والتنظيم والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية والعلمية المشتركة، مثل الندوات والمؤتمرات للطرفين، فضلًا عن التعاون في المشاريع البحثية المشتركة في مجالات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمُتجددة، وإدارة وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وغيرها من المجالات، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية والاقتصادية والاستثمارية.

وأشارت الدكتور شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن توقيع البروتوكول جاء في إطار أهمية الدور البحثي والمجتمعي للمعهد، والدور الأكاديمي والخدمي للجامعة في خدمة قطاعات التنمية في مصر في مجالات الصناعة، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وغيرها من المجالات ذات الأولوية؛ لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، هذا إلى جانب تبادل المعرفة العلمية والأكاديمية والتقنية، بالإضافة إلى الإشراف العلمي المشترك على طلاب الماجستير والدكتوراه، وتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتجهيزات المعملية الحديثة المتاحة لدى المعهد.

وأشار الدكتور عادل عبده حسين الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بجامعة أسيوط إلى أن البروتوكول يعد بداية لتعاون مستقبلي قائم على رؤية مشتركة بين الجانبين؛ لتحقيق أهداف متعددة تغطي كافة مجالات أهداف التنمية المُستدامة الواردة في خطة مصر الإستراتيجية "رؤية مصر 2030".

وعلى هامش فعاليات توقيع البروتوكول، رافقت الدكتور شيرين محرم، الدكتور أحمد المنشاوي في جولة تفقدية لأقسام المعهد والمعامل المركزية، والتي شملت معمل تصنيع الدوائر الإلكترونية، معمل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، معمل تصنيع البطاريات، معمل جهاز (XRD)، معمل قياس الموجات الملليمترية، معمل قياس الامتصاص النوعي، معامل النمذجة وجناح السياحة الافتراضية، فضلًا عن تفقد مقر المدينة العلمية لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته لزيارة معهد بحوث الإلكترونيات بما يشمله من إمكانات بحثية، وعلمية، ومعملية، ينفرد بها المعهد في مجال الإلكترونيات والصناعات القائمة عليها، مشيدًا بالمعامل المتخصصة وتجهيزاتها المتقدمة التي من شأنها خدمة قطاعات الدولة المختلفة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يشمله المعهد من قوة بشرية ضخمة تساهم في دعم وتوطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات، وخلق وإيجاد العديد من الفرص الاستثمارية.