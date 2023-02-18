السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة حالة تعدٍ بحى الصداقة وإنارة الشوارع بقرى وادى كركر فى أسوان

حملة إزالة
حملة إزالة

تستكمل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديلات، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، الإزالة الفورية في المهد لحالة تعدٍ بمساحة 200 م2 بنطاق حي الصداقة الجديدة، مع مصادرة المواد المستخدمة فى البناء. 

وفي نفس السياق، نجحت جهود الوحدة المحلية بالتعاون مع شبكة مياه أبو الريش قبلى بإصلاح خط مياه الشرب بقطر 8 بوصة بطريق الكورنيش الجديد، بجانب عمل الصيانة لأعمدة إنارة الشوارع بعدد من القرى بمنطقة وادى كركر بواسطة فنين الكهرباء بالوحدة المحلية. 

وهو الذي توازى مع قيام حى جنوب بقيادة محمد عبدالمنعم، وبمعاونة فني التنظيم بإيقاف أعمال مخالفة البناء عبارة عن دور رابع علوى أعلى مبنى بطريق السادات، مع مصادرة المواد المستخدمة فى البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين. 

إزالة الاشغالات أسوان اعمال النظافة العامة أعمدة إنارة الصداقة الجديدة حملات مكبرة الوحدات المحلية

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وائل لطفي

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