تعليم الوادى الجديد: اتخاذ كل الإجراءات لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بمدارس المحافظة.

تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ.

يأتى ذلك من منطلق الحرص على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ودعم طلاب المحافظة بجميع الصفوف الدراسية وتحسين مستواهم الدراسي، فضلًا عن القضاء على مراكز الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى اختيار أفضل معلمين متميزين بعناية فائقة لتدريس المواد الدراسية المختلفة في مجموعات الدعم، وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية.

وأضاف عبدالعزيز لتوجيهاته المشددة لكل المعنيين بضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بمجموعات الدعم، منها تجهيز القاعات المخصصة لذلك، ومراعاة الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن اختيار المعلمين الأكفاء ذوي الخبرات.

وفي سياق متصل، صرح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، بختام فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية (على مستوى المديرية) والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة السيد جمال آدم رئيس أمانة الحزب بالمحافظة.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم عن تأهل مدرسة الشهداء الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى المديرية، موجهًا خالص التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية ومدرسة وفريق الشهداء الإعدادية، متمنيًا التمثيل المشرف واللائق بتصفيات الجمهورية وحصاد مركز متقدم.

كما أكد المهندس سيد عبدالعزيز، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، على مواصلة تقييم مجموعة من المسابقات الخاصة بأنشطة الاتحادات الطلابية بالتنسيق مع توجيه عام التربية الاجتماعية.

حيث جرى اليوم تقييم الفائزين بالمركز الأول على مستوى إدارة الخارجة التعليمية بمسابقات: رواد العموم مديرى المدارس، إخصائى اجتماعى مثالي الرائد المثالى.

وسيتم استئناف أعمال التقييم بجميع الإدارات التعليمية وفور انتهاء العمل واختيار أفضل العناصر سيتم إعلان المراكز الأولى على مستوى المديرية، والتى ستمثل المحافظة بتصفيات الجمهورية.