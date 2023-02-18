السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لإزالة التعديات والبناء دون ترخيص بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة الجديدة، اليوم السبت، بفك شدة خشبية لأعمدة دور أول علوي، على مساحة ١١٥ متر.ط، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وتمت الإزالة في وجود نائب رئيس مجلس المدينة، رئيس القرية وسكرتير القرية.

وتمت الإزالة بالكامل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على شن حملات مكبرة لمنع أي حالات تعدي على أملاك الدولة أو البناء دون تصريح.

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