اعتمدها وزير التعليم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنه تم فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام، والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (تجاري - فندقي - زراعي - صناعي) للعام الدراسي 2022/2023، وتم إعداد ومراجعة كتيب التعليمات بشأن إجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2023 وتم طباعته وتسليمه.

وأشارت إلى أنه يجري تحديد مواعيد انتداب العاملين بلجان سير الامتحان وتقدير الدرجات (خطة الندب) على أن يبدأ تقدير الدرجات لجميع النوعيات ابتداء من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 مع مراعاة ظروف كل نوعية (تجاري - فندقي – زراعي – صناعي) من حيث العجز والزيادة في هيئات التدريس.



وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا للجنة التوجيهية لإدارة مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في مصر، وذلك برئاسة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

ناقش الاجتماع الوقوف على المراحل التي تم إنجازها بالمشروع، ووضع خطط مستقبلية للمرحلة القادمة، حيث تضمن المشروع مرحلة تدريب معلمي وموجهي اللغة الفرنسية (لغويًا/ رقميًا/ تربويًا) والذي شمل عدد (508) متدرب من معلمي وموجهي اللغة الفرنسية من جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور أكرم حسن على ضرورة المتابعة الجيدة للمعلمين المتدربين وتحفيز باقي المعلمين للإقبال علي تلك النوعية من التدريبات التي تعزز من تطوير أدائهم، مشيرًا إلى ضرورة وضع المناهج وفقًا للإطار العام للمناهج، والتأكيد علي ضرورة تضمينها للمهارات الحياتية واللغوية والقيم والقضايا التي تهتم ليس بالجانب اللغوي فقط بل بالجانب الحياتي للطالب.

وقال إنه يجب ضرورة التخطيط لمرحلة أخري من التدريبات وهي إعداد برامج تدريبية تعزز من قدرات معلمي اللغة الفرنسية لتدريس المناهج المطورة للغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية.

ومن جانبه أعرب السيد ديفيد سادوليت، مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في مصر عن سعادته بالنجاح الذي تم تحقيقه عبر المراحل التي تم إنجازها بالمشروع وإعطاء الوقت الكافي للتخطيط للمرحلة القادمة والتي تمثل تحديًا كبيرًا في مجال تدريس اللغة الفرنسية، مؤكدًا على الرغبة في استمرار التعاون في مجال تدريس اللغة الفرنسية وتطوير أداء المعلمين.

حضر الاجتماع، ديفيد سادوليت، مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في مصر، وكليمنس فادال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، وإلودي مونتاجود نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ورامي بوستاني مدير المشروع وكالة التنمية الفرنسية في مصر، والسيدة كريستين جورجوكس ملحق تعاون بالسفارة الفرنسية في مصر، ومارجو بونبين منسقة المشاريع الدولية شبكة كانوبي، وجولي بيتون، مدير مشروع التحرير شبكة كانوبي، وميلود بنالي مدير المشروع فرنسا التعليم الدولي، وميرا غالي مساعدة وزير التعاون الدولي، وأودريه رئيس المشروع، ووفاء عباس مستشار اللغة الفرنسية، وعلا مصطفى المنسق العام للمشروع، ودعاء علي رئيس قسم اللغات الأجنبية الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.